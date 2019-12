KREIS METTMANN : Händer sind mit Weihnachtsgeschäft durchaus zufrieden

KREIS METTMANN (hup) Nicht himmelhochjauchzend, aber durchaus zufrieden sind die Händler mit dem Weihnachtsgeschäft nach dem vergangenen dritten Adventssonntag. Das berichtet Ralf Engel, Geschäftsführer des Handelsverbands NRW Rheinland.

Bis 16 Uhr waren auch die kleineren Innenstädte am Samstag gut besucht, später hatten dann des nasskalten Wetters wegen Städte mit Einkaufscenter einen Vorteil, so Engel. Auch Weihnachtsmärkte und besondere Aktionen der Händler hätten wieder Magnetkraft entfaltet. Hoch in der Käufergunst stünden nach wie vor Gutscheine, auch für Textilien, ebenso wie die aktuellsten Handys, Tablets und große TV-Flachbildschirme, aber auch Küchengeräte wie beispielsweise hochwertige Kaffeemaschinen. „Es wird viel Geld ausgegeben, das stellen wir schon seit Jahren fest“, unterstreicht Engel. Für Spielwarenanbieter überraschend war die große Nachfrage nach Brettspielen.