Heiligenhaus Pläne für drei große Baustellen liegen vor

Der Immobilienausschuss kommt am Dienstag, 7. Februar, 18 Uhr, in der IKG-Aula zusammen. Die Experten beschäftigen liegen außer den Plänen für IKG, stadtbetriebe und Familienzentrum auch Unterlagen für Arbeiten an Suitbertus- und Regenbogenschule vor.

Nach den Vorberatungen kommen die Pläne in den Hauptausschuss, er tagt am Mittwoch, 22. Februar, eine Woche später dann in den Rat.