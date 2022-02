Camp in Ratingen : Abenteuer-Osterferien mit Greifvögeln

Camp in Ratingen

Frithjof Schnurbusch bringt zum Greifvogelcamp in den Osterferien auch einen Adler mit. Foto: Schnurbusch

Ratingen Waldpädagoge schlägt sein Camp an der Jugendherberge in Ratingen auf und geht mit den Kindern auf Kräutersuche. Außerdem werden Hütten gebaut und Lagerfeuer entzündet.

(RP) Ein Greifvogelcamp für Kinder findet in den Osterferien , vom 11. bis 14. April findet statt. Das Ferienprojekt für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren der Falknerei Rheinisches Waldpädagogium ist auf dem Gelände der Jugendherberge Ratingen stationiert. Vom 19. bis 23. April können Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren zudem noch beim spannende Abenteuercamp „ÜberlebenBegreifen“ allerlei Fertigkeiten wie Bogenbauen oder Feuermachen erlernen.

Jeden Tag werden neue Vögel gezeigt, wie Bussard, Falke oder Schneeeule. Ein Höhepunkt wird sicherlich der Kontakt mit dem Steinadler und dem Uhu sein. Auch das Hundetraining mit dem Magya Vicslar Cadhu soll nicht zu kurz kommen, da der Hund ein wichtiger Bestandteil der Falknerei ist. Die Gruppe wird geteilt, sodass die Kinder immer in kleinen Gruppen mit den Vögeln arbeiten können.

Die Kinder verbringen die Hälfte des Tages im nahe gelegenen Wald und unternehmen spannende Entdeckungstouren. Mit dem erfahrenen Waldpädagogen finden die Kinder „Delikatessen am Wegesrand“ und erfahren, welche Kräuter essbar sind. Es wird auch ein Waldlager gebaut, nach Singvögel gesucht, die heimische Flora und Fauna kennengelernt, geschnitzt und mit Pfeil und Bogen die Treffsicherheit geübt. Beim „ÜberlebenBegreifen“ formen die Kinder mithilfe von Zugmesser und Raspeln einen Flachbogen aus dem Holz, bauen Hütten in den Wald und wärmen sich am eigenen Lagerfeuer.