Ratingen : Guttempler treffen sich zum Bundeskongress in Ratingen

Ratingen Am Himmelfahrts-Wochenende (10. bis 14. Mai) treffen sich mehr als 400 Guttempler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland zu ihrem alle zwei Jahre stattfindenden Bundeskongress in Ratingen. Zentraler Veranstaltungsort ist die Dumeklemmerhalle. Wer sind die Guttempler? Die Guttempler sind eine bundesweit arbeitende Organisation mit der in Hamburg beheimateten Bundesgeschäftsstelle. Guttempler sind vorrangig in der Hilfe für Menschen mit Suchtproblemen und deren Angehörige tätig.

Diese Hilfe geschieht in erster Linie in regelmäßig tagenden Selbsthilfegruppen. Darüber hinaus engagieren sich die Guttempler in Deutschland durch Angebote zur aktiven und alkoholfreien Lebens- und Freizeitgestaltung sowie in der Suchtprävention und Alkoholpolitik.



Die Guttempler in Nordrhein-Westfalen haben knapp 80 Gesprächsangebote in Städten in NRW. Das Motto der Guttempler in Deutschland lautet "Selbsthilfe und mehr" und beschreibt noch einmal kurz und prägnant, worum es geht. Zunächst einmal um die Freiheit vom Suchtmittel, und dann um die Freiheit, neue Wege zu gehen. Das betrifft Abhängige, Angehörige, aber auch die gesamte Organisation.

Deshalb wird es am Freitag in Ratingen einen vorläufigen Abschluss eines Prozesses geben, den die Mitglieder "Mach mit!" getauft haben. Nicht darauf warten, was Vorstände vorschlagen, sondern schauen, was vor Ort mit den Menschen möglich ist, die sich dort treffen.

(RP)