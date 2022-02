Stimme der Wirtschaft : Frühlingsgedanken in schwerer Zeit

Frühlingsgedanken in schwerer Zeit

Raatingen Auch wenn der Krieg in der Ukraine alles überschattet, sieht Axel Mauersberger, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Ratingen, positive Entwicklungen für die heimische Wirtschaft.

Dennoch: die geopolitischen Verwerfungen dürfen uns nicht daran hindern, in unserem eigenen Umfeld nach vorn zu sehen und Positives zu bewirken. Die sinkenden Coronazahlen erlauben den Geimpften und Genesenen wieder mehr Freiheiten, sie können sich nun im privaten Bereich wieder mit vielen Freunden und Bekannten treffen. Ob es sinnvoll ist, schon wieder Karneval zu feiern, steht auf einem anderen Blatt. Aufgehoben wurden auch die Zugangsbeschränkungen für den Einzelhandel, unter Beachtung von Abstandsgebot und Maskenpflicht können die Menschen wieder ohne Einschränkung einkaufen gehen. Eine gute Gelegenheit, den lokalen Einzelhandel zu unterstützen, der durch die Pandemie besonders gebeutelt wurde.

All dies lässt uns positiver in die Zukunft sehen, die Reiseveranstalter berichten über hohe Buchungszahlen für den Frühling und den Sommer.

Nachdem im Januar noch rund vierzig Prozent der Unternehmen von coronabedingten Arbeitsausfällen berichteten und zwanzig Prozent deshalb größeren Probleme im Arbeitsablauf hatten, ist nun Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

Auch wenn uns alle die Entwicklung in der Ukraine fassungslos macht, weil wir uns einen Krieg in Europa nicht vorstellen konnten: Es ist trotzdem erlaubt, sich über mehr Freiheiten in unserem persönlichen Umfeld und die Frühlingszeit zu freuen – auch wenn das Wetter vielleicht noch nicht richtig mitspielt.