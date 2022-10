Kunst gegen Leerstand : Künstlergruppe stellt in leerem Ladenlokal aus

Künstlergruppe stellt in leerem Ladenlokal aus

Ratingen In das zurzeit leer stehende Ladenlokal von Spiel & Buch im Arkadenhof ziehen vorübergehend Kunstwerke ein. Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 15. Oktober.

() In das Ladenlokal von Spiel & Buch Am Obertor 3-5 im Arkadenhof zieht – zumindest vorübergehend wieder Leben ein. Mit farbenfrohen Werken wollen die Künstler der Gruppe Farbenrausch aus dem Kreativ-Atelier in Homberg aus dem Leerstand einen Hingucker machen. Bis zum 21. Oktober sind die Arbeiten der Gruppe zu sehen.