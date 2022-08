In Erinnerung an Leon : Spendenaktion bringt 2350 Euro für medizinische Forschung

In Erinnerung an den verstorbenen Leon sammelte die Gruppe #ratingersteine Spenden für die medizinische Forschung. Foto: Kathrin Döring/Marcel Zielonka

Ratingen In Erinnerung an Leon, der an einem Hirntumor starb, organisierte die Gruppe #ratingersteine mit Leons Familie eine Spendenaktion. Mit Erfolg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

() Mit ihren bunt bemalten Steinen wollte die Gruppe #ratingersteine vor zwei Jahren dem an einem Hirntumor erkrankten Leon noch ein paar schöne Tage ermöglichen. Doch der Siebenjährige erlebte die Übergabe der Spenden nicht mehr. Stattdessen entschieden sich die Eltern des Jungen, mit dem Geld die Stiftung für Innovative Medizin zu unterstützen.

Die Aktion war ein so großer Erfolg, dass Stephanie Wigger und Sabrina Grimm von der Gruppe #ratingersteine, gemeinsam mit Leons Familie inzwischen schon die dritte Spendenaktion ins Leben gerufen haben. Bunt bemalte Glücksbringer aus Stein wechseln ebenso wie liebevoll gefertigte Handarbeiten gegen eine Spende den Besitzer.