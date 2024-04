Immobilien in Heiligenhaus Bauen und Kaufen - ein Markt bricht ein

Der Jahresbeginn 2024 stand für Bürgermeister Michael Beck im Zeichen erfreulicher Tätigkeit: erste Spatenstiche wie am Rechenzentrum, das der Konzern Hochtief gemeinsam mit einem Investor im Innovationspark baut. Derweil lesen Interessierte am anderen Ende der Stadt auf dem Bauschild von den entstehenden Südringterrassen - Verheißungen gehoben komfortablen Wohnens im großzügigen Eigenheim. Diese beiden Großvorhaben bilden allerdings nicht die Generallage auf dem Markt für Grundstücke und Immobilien in der Stadt ab.