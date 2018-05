Ratingen: Grundschüler werben für mehr Respekt

Ratingen Die Astrid-Lindgren- und die Erich-Kästner-Grundschule stellten Eltern und Freunden ihr gemeinsames Theaterprojekt vor.

Alle drei Fachleute arbeiten schon seit vielen Jahren vertrauensvoll mit den beiden Grundschulen zusammen, denn sie hatten seiner Zeit schon bei der Yehudin Menuhin Stiftung gearbeitet, eine Stiftung, die bei Kindern - insbesondere in sozialen Brennpunkten - Kreativität, Persönlichkeit und soziale Kompetenz unterstützt und fördert. Ihr Hauptprogramm war "MUS-E" (multikulturelles und soziales Projekt für Europa), ein künstlerisches Programm für Schulen, in dem einmal die Woche Künstler zwei Stunden lang unterrichten, um den Schülern zu zeigen, dass eine Vielfalt von Individualität und kultureller Herkunft jede Gemeinschaft bereichert. Die Stiftung selber gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr, die multikulturellen Projekte in den Schulen werden aber weitergeführt und immer noch von den Künstlern Schmidt, Kaster und Willes begleitet.

Zu Projektbeginn arbeitete jede Gruppe zunächst für sich, und in den Osterferien kamen sie bei einem viertägigen Workshop zusammen. "Wir haben mit Erzählkreisen angefangen. Schüler, Lehrer und Eltern trafen sich, und redeten darüber, was für sie Internationalität bedeutet, aus welchen Ländern sie kommen, was sie bewegt", berichtete Schmidt. Manch eine beeindruckende Geschichte ließ Erschreckendes aus der Erinnerung oder dem täglichen Leben auftauchen. Diese Geschichten wurden dann in ein Gesamtwerk verpackt, das dem Publikum mit musikalischer Begleitung präsentiert wurde.