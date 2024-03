Heiligenhauser Schulsport mal anders Ex-Fußballprofis bringen Schüler auf Trab

Beiden Ex-Profis war eigentlich klar: Ohne einen kleinen Rückblick auf den Dienstagabend dieser Woche würde ihre Besuchspremiere in Heiligenhaus kaum abgehen. Denn Marcel Witeczek und Michael Klinkert stand beide lange Jahre für den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach auf dem Platz. Ihre Ex-Mannschaft hatte in Saarbrücken im Viertelfinale des DFB-Pokals einen rabenschwarzen Abend erwischt - und war gegen den Drittligisten ausgeschieden. Was also in zeitlichem Abstand kommentieren? Ein Endspiel zwischen Bayer Leverkusen und Gladbach, das wäre in Klinkerts Sinn gewesen: „Das wäre fast so etwas gewesen wir vor Jahrzehnten die Duelle gegen Bayern München.“ Eine gute Aussicht wäre das gewesen, zumal im Halbfinale nur ein weiterer Bundesligist gestanden hätte. So viel im Konjunktiv. Konkret spielt dieses Halbfinale nun eben Leverkusen gegen Düsseldorf und Saarbrücken gegen Kaiserslautern.