Kostenpflichtiger Inhalt: 38 neue Wohnungen geplant : Grünes Licht für Wogera-Bauvorhaben

So soll die fertige Wohnanlage an der Hans-Böckler-Straße nach Fertigstellung aussehen. Foto: RP/Wogera

Ratingen Mit dem Neubau an der Hans-Böckler-Straße/Gartenstraße will die Genossenschaft noch in diesem Sommer beginnen. Dort sollen 38 Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen.