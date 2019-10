Ratingen : Grünes Licht für die Edeka-Kreuzung

Der Rat fasste den Baubeschluss für den Knotenpunkt Homberger Straße. Im nächsten Jahr soll es losgehen.

Der Bau- und Vergabeausschuss hatte zuvor den Beschluss für die Umgestaltung der Edeka-Kreuzung gefasst, so benannt wegen der Nähe zu Edeka-Kels. Die nördliche Einfahrt ins Schwarzbach-Quartier werde aufnahmefähiger sein, so die Stadt. Im nächsten Jahr werden die Kreuzung sowie weitere Bereiche der Balcke-Dürr-Allee, der Oststraße und der Fester Straße umgebaut.

Projekt: Das neue Schwarzbach-Quartier, das auf sechs Baufeldern an der Balcke-Dürr-Allee entsteht, gehört zu den größten Projekten in der lokalen Wirtschaft. Dort soll es auch ein Hotel geben. Der Name steht allerdings noch nicht fest.

Der Platzmangel erschwerte die Planung in diesem Bereich erheblich, da erforderliche Flächen nicht der Stadt gehören. Nun gibt es eine Lösung: Bei der Einmündung der Fester Straße in die Homberger Straße kann je eine Spur für jede Fahrtrichtung eingerichtet werden. Auch in den anderen drei Einmündungen an dieser Kreuzung (Brücke, Balcke-Dürr-Allee und Homberger Straße) wird es künftig separate Spuren für jede Fahrtrichtung geben.