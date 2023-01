Bürger Union Ratingen Bürger Union fordert Grünen Pfeil für Radler

„Trotz dieser Einschränkungen gibt es in unserer Stadt eine Vielzahl von Lichtsignalanlagen, an denen sich das Zusatzschild problemlos anbringen ließe“, glaubt die Bürger Union. Sie nennt als Beispiel die Stadt Düsseldorf. „Unsere Nachbarstadt Düsseldorf hat in einer Pressemitteilung vom 6. Januar verlauten lassen, die Installation von mehr als 200 dieser Schilder vorzusehen und vorzubereiten“, so die Bürger Union. „Diesem Vorbild gilt es auch in Ratingen zu folgen. Eine Stadt, die sich auf ihrer Internetseite selbst gern als ‚fahrradfreundliche Stadt’ bezeichnet, sollte Maßnahmen wie diese, die in ihrer Umsetzung gleichsam kostengünstig wie wirkungsvoll sind, möglichst schnell umsetzen.“