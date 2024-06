Politischer Antrag Grüne wollen Saatgutbibliothek für Ratingen

Und so funktioniert es: Ein bis zwei Samentütchen von traditionellen samenfesten Gemüsesorten (z. B. Bohnen, Erbsen, Salat oder Tomaten) können für neun Monate ausgeliehen werden. „Aus der eigenen Ernte werden dann Samen in gleicher Menge in gut beschrifteten Tütchen an die Bibliothek zurückgegeben“, erläutert die grüne kulturpolitische Sprecherin Barbara Esser das Verfahren.