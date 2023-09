Platz 81 beim Fahrradklimatest des ADFC von insgesamt 113 Kommunen in vergleichbarer Größe ist nun wahrlich kein Ruhmesblatt für die Stadt Ratingen. So dachten auch die Ratinger Grünen und arbeiteten seit Jahresbeginn an einem Radverkehrskonzept, das sie jetzt vorlegen.