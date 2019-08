Ratingen : Grüne wollen Ausstellung holen

Es geht um Ästhetik und Nachhaltigkeit. Die Schau ist zurzeit in Erfurt zu sehen.

(RP) Die Grünen-Fraktion möchte die preisgekrönte, internationale Wanderausstellung „Zur Nachahmung empfohlen! Expeditionen in Ästhetik und Nachhaltigkeit – ZNE!“ nach Ratingen holen. Die ist in diesem Sommer zu Gast in Erfurt, dort hat der Fraktionsvorsitzende Hermann Pöhling sie bereits gesehen.