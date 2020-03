Hösel : Grüne: Wasserqualität in Hösel überprüfen

Grüne: Wasserqualität in Hösel überprüfen

Hösel (RP) Andrea Kornak, grünes Mitglied im Bezirksausschuss Hösel/Eggerscheidt, sagt: „Hösel hat viele Jahre nitrathaltiges Wasser in den Dickelsbach eingeleitet. Das war nur mit Sondergenehmigungen möglich.

Die unzureichende Kläranlage wurde zwar modernisiert, der aktuelle Stand ist aber nicht bekannt.“ Da nach Angaben der Grünen zunehmend neben Nitraten auch Medikamente, Kontrastmittel und Antibiotikarückstände die Wasserqualität beeinträchtigen, möchte die Fraktion in der Bezirksausschusssitzung am 10. März erfahren, welche Qualität das Wasser in Hösel heute wirklich hat.