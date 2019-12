Vorstoß : Grüne: VHS-Vorträge sollen billiger werden

Ratingen (RP) Im Schulausschuss wurde das VHS-Programm für das Sommersemester 2020 verabschiedet. Auch im laufenden Semester wurden die Veranstaltungen gut nachgefragt, wobei einige Vorträge und Exkursionen nicht stattfanden mangels Teilnehmerzahl.

„Wir gehen davon aus, dass das in vielen Fällen nicht am mangelnden Interesse für das Thema lag, sondern am zu hohen Teilnehmerentgelt“, so Barbara Esser, schulpolitische Sprecherin der Grünen. „Zehn Euro an der Abendkasse, wenn man sich spontan entscheidet, dann ist das teurer als Kino.“