Umwelt : Grüne setzen sich für mehr Schulgärten ein

Ratingen (RP) „Praxisnahes Arbeiten im Garten und das Beobachten, wie alles wächst und gedeiht, dies bereitet Kindern großen Spaß“, betont Barbara Esser, schulpolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen.

„Schulgärten bieten den Grundschulen so eine Fülle von pädagogischen Möglichkeiten.“

Zudem bringen sie die Themen Nachhaltigkeit und den Umgang mit der Natur als auch die Wertigkeit angepflanzter Produkte als Lebensmittel den Schüler bereits in jungen Jahren näher, so die Grünen weiter.

Edeltraud Bell, grünes Mitglied im Schulausschuss, ergänzt: „Im kommenden Schulausschuss beantragen wir eine Überprüfung der Situation unserer Schulgärten an Grundschulen. Insbesondere soll ersichtlich werden, wo es Schulgärten gibt, wo Ausbau- und Erneuerungsbedarfe bestehen, wo Schulgärten ganz fehlen, aber gewünscht werden.“