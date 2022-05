Laptops für Schüler : Grüne fordern Laptops für Schüler und Auszubildende

Ratingen Die Ratinger Grünen legen für die nächste Sitzung des Sozialausschusses am 2. Juni einen Antrag vor, mit dem sie die Verwaltung auffordern, über die kostengünstige Möglichkeit einer Laptop-Spende zu informieren.

Organisiert werde das Projekt von Labdoo, einem Netzwerk aus ehrenamtlicher Helfern, das hauptsächlich bedürftigen Kindern digitale Teilhabe ermöglicht. Das Netzwerk arbeite weltweit, in Deutschland engagiere es sich sehr in den Überflutungsgebieten des letzten Sommers und wirke auch nachhaltig in der Region, so die Grünen.