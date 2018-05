Heiligenhaus: Grüne machen Druck beim Heljensbad

Heiligenhaus Die Ratsfraktion lädt zu einer Informationsveranstaltung ein und will dort ihre Vorschläge präsentieren.

Das Thema Heljensbad lässt die Grünen in der Stadt nicht los. Nachdem sie erneut mit ihrem Antrag gescheitert sind, das Thema öffentlich auf die Tagesordnung in den politischen Gremien zu setzen, laden sie nun zu einer Informationsveranstaltung ein.

Dort wollen sie mit allen Bürgern über die Zukunft des Heljensbads sprechen, und zwar am Mittwoch, 6. Juni, im großen Sitzungssaal des Rathauses. Los geht es um 19 Uhr. "Alle die Interesse an unserem Heljensbad haben, sind eingeladen an dieser Informationsveranstaltung teilzunehmen, um mehr Details zu erfahren und ihre Meinung zu sagen", erklärt die Fraktion.