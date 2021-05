Umweltausschuss : Die Grünen fordern eine neue Baumschutzsatzung

Ratingen Aufgrund des Klimawandels und der vergangenen heißen Sommer zählt für die Grünen jeder Baum in der Stadt, auch der auf Privatgrundstücken.

(jün) Die Folgen der Klimaveränderung wie langanhaltende Trockenheit, zunehmender Befall durch Schädlinge wie dem Borkenkäfer und Krankheiten sowie häufigere Stürme wirken sich unverhältnismäßig schnell auf die Pflanzenwelt in der Stadt aus und haben bereits zu einer Dezimierung des Baumbestands in Ratingen geführt. Diese Entwicklung sieht die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit Sorge und will ihr durch eine Baumschutzsatzung entgegen wirken.