Idee der Ratinger Grünen : Städtepartnerschaft mit der Ukraine im Gespräch

Ute Meier von den Grünen plädiert für einen Antrag. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Bei der großen Friedensdemo auf dem Ratinger Markt kam die Idee der Ratinger Grünen sehr gut an: Partnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine.

(RP) „Angesichts des furchbaren Krieges in der Ukraine und als Zeichen der Solidarität möchten wir beantragen, dass die Stadt Ratingen Kontakt zu einer Stadt in der Ukraine aufnimmt und eine Städtepartnerschaft initiiert,“ so Ute Meier von den Ratinger Grünen.

Diese hatten bereits Kontakt zum Verein Pro Ukraine aufgenommen, um gemeinsam zu überlegen, welche Stadt in Frage kommen könnte. Die Reaktion von Vera Busch vom Verein pro Ukraine war sehr positiv. Die bestehenden Kontakte zu der Stadt Rohaty in der Ukraine, zu der private Beziehungen bestehen, kann man sehr gut für eine Kontaktaufnahme nutzen. Es waren bereits Kinder aus dieser Stadt zu Besuch in Ratingen beim Bürgermeister.

Durch einen direkten Kontakt mit den Menschen vor Ort und der dortigen Verwaltung ist es sicher viel leichter, konkrete Hilfen anzubieten, sei es durch Sachspenden, die Aufnahme Geflüchteter oder unbürokratische Hilfe direkt vor Ort.