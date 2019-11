Für den Klimaschutz : Grüne regen Baumschutzsatzung an

(RP) Mit einer möglichen Baumschutzsatzung wird sich heute der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt auf Antrag der Grünen beschäftigen. Die Fraktion möchte prüfen lassen, wie sich eine Baumschutzsatzung auf das Klima in der Stadt Heiligenhaus auswirken könnte.

Dies soll beispielhaft am Baumbestandes auf den ehemaligen Spielplätzen an der Dresdener Straße und am Hydnweg dargestellt werden. Insbesondere soll gegenübergestellt werden, wie viele neue Bäume gepflanzt werden müssen, um den Verlust auszugleichen und nach wie vielen Jahren dieser Ausgleich erreicht werden würde. Zur Begründung führen die Grünen an. dass der Rat der Stadt in seiner Julisitzung beschlossen habe, alles Erdenkliche zu unternehmen, um sich dem Klimawandel lokal entgegenzustemmen. Der Prüfauftrag an die Stadtverwaltung soll eine Entscheidungsgrundlage zur Einführung einer Baumschutzsatzung bilden.