Naturschutz in Heiligenhaus : Sorge um Nutzung von plastikhaltigem Kompost

Heiligenhaus Darf Kompost Plastik enthalten? In geringen Mengen: ja. Aber die Stadt will das bei eigenen Pachtverträgen so nicht stehen lassen, haben die Bündnisgrünen herausgefunden.

So sehen es die Grünen: „Deutlich sichtbare Fetzen Plastikfolie und Kunststoffstückchen dürfen also auf den Acker untergepflügt werden, solange sie in Summe nicht mehr als ein Prozent des Gesamtkomposts ausmachen. Doch bis dieses Plastik in der Natur verrottet, dauert es Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Es zerfällt in immer kleinere Partikel, die als Mikroplastik von Säugetieren und anderen Organismen aufgenommen werden und erhebliche Schäden verursachen können. Mikroplastik in Ozeanen ist ein bekanntes Problem, dass auch unsere Äcker erheblich von Mikro- und Makroplastik durchsetzt sind, wissen nur Wenige.“ Doch wie lässt sich die Ausbringung von „Kunststoff-Kompost“ unterbinden? Zumindest bei ihren eigenen Grundstücken hat die Stadt Heiligenhaus als Eigentümerin Handlungsspielraum. Auf Nachfrage der Grünen habe die Verwaltung bestätigt, die Pachtverträge bei der nächsten sich bietenden Möglichkeit so umzustellen, dass der Einsatz von derartigem Material untersagt wird.