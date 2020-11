Ratingen : Grüne fordern IT-Beauftragte an allen Ratinger Schulen

Ratingen (RP) „Die Digitalisierung in der Verwaltung muss dringend Fahrt aufnehmen“, sagt Ute Meier, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion der Grünen. „Deshalb haben wir zu Beginn der neuen Ratsperiode einen Ausschuss mit dem Schwerpunktthema Digitalisierung gefordert.“

Der Rat folgte dem Wunsch der zweitgrößten Fraktion in Ratingen. „Die Terminplanung sieht die erste Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung für Mitte Februar vor. „An allen Ratinger Schulen wünschen wir uns IT-Beauftragte, bisher werden diese Aufgaben größtenteils von Lehrkräften wahrgenommen, was diese an falscher Stelle bindet, denn die Lehrer werden für den Unterricht gebraucht“, so Meier.