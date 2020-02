Halle Mozartstraße : Grüne fordern Einbau einer klimafreundlichen Heizung

(RP) Die Turnhalle in Alt-Homberg hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Das dürfte auch für die alte Ölheizung gelten, die nach Meinung einiger Sportler gerne dann ausfällt, wenn man sie am nötigsten braucht.

Die Grünen fordern deshalb in einem aktuellen Antrag den Einbau einer klimafreundlichen Heizung ohne fossile Brennstoffe – zum Beispiel eine Wärmepumpe – in die Turnhalle an der Mozartstraße in Homberg.