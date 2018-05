Ratingen: Grüne diskutieren über Westbahn-Projekt

Ratingen Um die 13.000 Pendler fahren täglich von Ratingen nach Düsseldorf, rund 6.000 von Düsseldorf nach Ratingen. Allein aus Duisburg und Essen kommen 2.500 bzw. 2.400 Pendler täglich. Ratingen ist eine Pendlerstadt.

Aus Sicht der Wirtschaft wäre die Optimierung des Schienenpersonennahverkehrs eine deutliche Verbesserung der Infrastruktur für Ratingen und seine Stadtteile Lintorf, Tiefenbroich, West und Mitte. Und im Duisburger Süden entsteht auf einer ehemaligen Bahnfläche bei Wedau ein großes Neubaugebiet mit ca. 3.000 Wohneinheiten für 6.000 Menschen mit neuen Bedarfen an funktionierenden Nahverkehrsangeboten und Nahversorgung. Fakten, die für eine Revitalisierung der Ratingen Weststrecke sprechen. Darüber möchten die Grünen Fraktionen von Duisburg, Düsseldorf und Ratingen gerne in mit Bürgern diskutieren - und zwar am Mittwoch, 6. Juni, um 19 Uhr in der Katholischen Kirche Bissingheim in Duisburg.