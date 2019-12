Klimaschutz : Grüne Dächer sind gut fürs Klima

Für Hausbesitzer, die ihr Dach begrünen lassen, gibt es einen Zuschuss. Der Rat hat nun ein entsprechendes Programm beschlossen.

(RP/kle) Sie bringen die Natur zurück in die Stadt, verbessern das Klima und die Lebensqualität der Bewohner – und schön anzusehen sind sie auch: Die Rede ist von begrünten Dächern.

Als kommunale Maßnahme des Klimaschutzes und zur Verbesserung des lokalen Stadtklimas hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung ein Programm zur Förderung von grünen Dächern verabschiedet.

Das heißt konkret: Ab dem 1. Januar 2020 gibt es von der Stadt einen Zuschuss für Hausbesitzer, die ihr Dach begrünen wollen. In dem Fördertopf „Dachbegrünung“ stehen jährlich 50.000 Euro zur Verfügung.

Mit dem zuletzt beschlossenen „Ratinger Aufruf für Klimaschutz“ bekennt sich die Stadt Ratingen dazu, auf allen Ebenen größtmögliche Anstrengungen für mehr Klimaschutz zu unternehmen. Bepflanzte Dächer tragen gleich in mehrfacher Hinsicht zum Klima- und Umweltschutz bei.