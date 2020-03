Vorstoß : Grüne: Bürger vor Lärm schützen

Ratingen Die Fraktion fordert neuen Lärmaktionsplan mit entsprechenden Maßnahmen.

(RP) „Dauerhafter Lärm schadet der Gesundheit“, sagt Martin Tönnes, grüner Bürgermeisterkandidat in Ratingen, „bereits durch den in Ratingen besonders relevanten Fluglärm erhöht sich bei dauernder Belastung der Wohnung das Risiko, an einer Herz-Kreislaufkrankheit zu erkranken.“ Derzeit legt die Verwaltung einen Lärmaktionsplan den einzelnen Gremien vor. Die Verwaltung kommt hierbei zu dem Ergebnis, dass in Ratingen nur punktuell in sieben sogenannten „Lärmbrennpunkten“ ein Handlungsbedarf bestehe.

Tönnes betonte: „Jeder Bürger in Ratingen erlebt eine andere Realität, weil der Fluglärm in Tiefenbroich, der Bahnlärm an der Güterzugstrecke in West oder Verkehrslärm an den Hauptverkehrsstraßen insgesamt ein flächendeckendes Problem in unserer Stadt darstellen. Besonders gesundheitsschädlich wird es dort, wo sich mehrere Lärmquellen überlagern wie zum Beispiel in Tiefenbroich an der Sohlstättenstraße.“ Solange der Lärmaktionsplan nicht die tatsächliche Belastung an Lärm durch eine Überlagerung der Lärmquellen darstelle, gehe die vorgelegte Lärmaktionsplanung an dem Schutz der Gesundheit der Bürger vorbei, so Tönnes.