Kreis Mettmann : Grüne begleiten Ausbau der A 3 im Kreis kritisch

Kreis Mettmann Derzeit laufen die Vorbereitungen zum Brückenneubau am Autobahnkreuz Hilden (die RP berichtete). Der Baubeginn ist für Herbst dieses Jahres anberaumt. Danach soll dann die Verbreiterung der Autobahn 3 zwischen Leverkusen und Oberhausen auf acht Spuren eingeleitet werden, so ist es im Bundesverkehrsentwicklungsplan festgehalten. Auf Initiative der Grünen-Kreistagsfraktion wird sich der Kreistag in seiner Sitzung am heutigen Montag mit den anstehenden Bauvorhaben befassen.

"Wir wollen die Beteiligung der betroffenen Bürger stärken und setzen uns für mehr öffentliche Informationen zu den Bauten und deren Folgen ein", sagt als Fraktionsvorsitzender der Langenfelder Bernhard Ibold. Die um 18 Uhr beginnende Sitzung des Kreistages (Kreishaus, Düsseldorfer Straße 26, Mettmann, großer Saal 1.601) ist öffentlich.

(gök)