Neues Projekt für Ratingen : Sie entwickeln ein neues Gründerhaus

Sie haben ein Konzept für ein neues Gründerhaus erarbeitet: Philipp Anger (links), Hanno Paas (Mitte) und Dr. Sami Charaf Eddine. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Eine Initiative will Startup-Unternehmen an Ratingen binden und viel Raum für neue Projekte schaffen.

Die Planungen sind schon sehr konkret, vieles ist bereits festgezurrt. Wie die RP vorab berichtete, soll Ratingen ein Gründerhaus bekommen. Der Rat hat eine Anschubfinanzierung in Höhe von 120.000 Euro bewilligt.

Zum Hintergrund: Ob Tourismus, Musik, Mobilität, Kino oder Shopping – digitale Technologien und Künstliche Intelligenz verändern die Welt, in der wir leben. Etablierte Unternehmen werden verdrängt und durch neue digitale Geschäftsmodelle globaler Technologiekonzerne ersetzt – über Landesgrenzen hinweg und in einer beispiellosen Geschwindigkeit.

Info „Mehrwert für alle Bürger“ Botschaft Hanno Paas, der Vorsitzende des Wirtschaftsförderungsausschusses, betont: „Es geht hier nicht um Parteipolitik, sondern um einen nachhaltigen Mehrwert für die Ratinger Wirtschaft und damit alle Bürger.“

Und nun geht Ratingen in die Offensive. Die Wirtschaftsförderung der Stadt will mit dem Gründerhaus die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um die digitale Zukunft mitzugestalten. „Wir haben uns den Markt angeschaut und gesehen, dass sich derzeit eine neue Generation von Startups in Deutschland Bahn bricht. Im ersten Halbjahr 2021 flossen trotz Corona-Krise knapp vier Milliarden Euro in deutsche Software-Startups – fast fünf Mal so viel wie in der Vorjahresperiode. Von Berlin bis München beobachten wir hier momentan einen regelrechten Boom. Warum nicht auch in Ratingen? Wir haben uns im Ausschuss entschieden und gesagt, das wollen und können wir auch“, betonte der Vorsitzende des Wirtschaftsförderungsausschusses, Hanno Paas (CDU).

In der Tat belegen aktuelle Studien großer Unternehmensberatungen die positiven Effekte von Startups auf das Leben vor Ort. Startups schaffen Arbeitsplätze in jedem Segment von einfacheren bis hin zu höher qualifizierten Jobs. Mittlerweile wächst die Beschäftigung in Startups sogar stärker als in DAX30-Unternehmen.

Mit diesem Projekt will die Wirtschaftsförderung Startups aus Ratingen heraus den Aufstieg zur technologischen, globalen Vorzeigefirma ermöglichen. Junge Digitalunternehmen, die sich sonst in Berlin, München oder Köln niederlassen würden, sollen sich in Zukunft schon in den frühen Phasen ihrer Entwicklung in Ratingen ansiedeln. Die Argumente liegen nach Ansicht der Initiative auf der Hand: eine florierende Unternehmenslandschaft und eine sehr gute Infrastruktur in der Stadt.

„Gerade für junge Technologieunternehmen ist unsere Anbindung an den ÖPNV und den Flughafen ein sehr wichtiger Standortfaktor“, betonte ein Sprecher der Wirtschaftsförderung.

„Wir müssen gemeinsam groß denken. Wir in Ratingen sind genau wie unsere Nachbarstädte Teil von NRW, Teil von Deutschland und Teil von Europa. Jede neue Gründung in NRW ist eine gute Gründung, die auf unsere hiesige Gründerkultur einzahlt und unseren Wohlstand in Zukunft sichert“, sagt Dr. Sami Charaf Eddine, selbst Gründer eines Technologiestartups im Bereich Künstliche Intelligenz und eines der Gesichter hinter der Initiative für seine Heimatstadt.

Auch Philipp Anger hat hier eine klare Meinung: „Wir werden das Rad nicht komplett neu erfinden müssen. Die Idee ist es, sich in ein intelligentes Partnerkonzept mit unseren Nachbarstädten zu integrieren. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um die Stadt zu positionieren.“ Er ist selbst seit Jahren in den Bereichen Unternehmensstrategie und Digitalisierung zu Hause und mittlerweile bei DKV Mobility, einem Ratinger Unternehmen, angestellt.

Auch auf die Frage, ob es für eine Stadt wie Ratingen in Zeiten von Homeoffice und verwaisten Büros denn überhaupt Sinn mache, ein Gründerhaus ins Leben zu rufen, gebe es nur eine Antwort: „Ja, unbedingt“, so Eddine. „Auch wenn wir das Arbeiten im Homeoffice über die vergangenen Monate perfektioniert haben, sehen wir ganz klar: Nichts ersetzt den echten persönlichen Austausch vor Ort von Angesicht zu Angesicht – ganz ohne Ton- und Bildversatz. Theoretisch könne man im Cloud-Zeitalter zwar überall auf der Welt arbeiten, doch der menschliche Kontakt und der Austausch vor Ort sind meiner Meinung nach gerade für junge Teams von zentraler Bedeutung.“