Perspektiven für besondere Heiligenhauser Ideen Millionenprojekte – nicht nur für Neubürger

Die Zeit direkt vor der (politischen) Sommerpause war für Rat und Verwaltung die Gelegenheit, Weichen zu stellen. Was in diesen Sommerferien nun in Form von Entscheiden auf den Weg kommt, schafft ein Stück Kontinuität in der ambitionierten Stadtplanung. Und das gleich auf mehreren Ebenen. Nicht alles wird sich direkt auf den Heiligenhauser Alltag auswirken können. Aber genau dorthin zielen die Pläne. Auf sehr unterschiedliche Art und mit je unterschiedlicher Beteiligung der Entscheider vor Ort.