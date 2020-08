Ratingen : Grüne wollen Ausbau der A 3 unbedingt verhindern

Ratingen Die Grünen werden ihrer Bundestagsfraktion vorschlagen, eine parlamentarische Initiative zum Stop des A 3-Ausbaus im Deutschen Bundestag einzuleiten.

(kle) Die Debatte über ein verkehrspolitisches Großprojekt geht weiter. „Der achtspurige Ausbau der A 3 und der Ausbau der Raststätte Hösel sind das Ergebnis eines Beschlusses von CDU und SPD in der Großen Koalition in Berlin.“ So kommentiert Martin Tönnes als Bürgermeisterkandidat der Grünen die RP-Berichterstattung zum geplanten Ausbau.