Klimabeirat in Ratingen : Großes Interesse an Hochwasserschutz

Ratingen Der Starkregen im Juli dieses Jahres beschäftigte jetzt auch den Klimabeirat. Zu der öffentlichen Sitzung waren auch zwei Experten eingeladen.

Kristin Wedmann vom Bergisch-Rheinischen-Wasserverband berichtete vom Hochwassereignis am 14. Juli. Eine Überlagerung von ergiebigem Dauerregen und heftigem Starkregen. An vielen Stationen im Verbandsgebiet wurden die höchsten jemals gemessenen Wasserstände ermittelt. Der Höchstwert lag bei 176 Millimetern innerhalb von 24 Stunden. Obwohl an den beiden Messstationen in Ratingen mit 77 und 98 Millimetern dieser Höchstwert bei weitem nicht erreicht wurde, kam es auch hier zu Überschwemmungen.