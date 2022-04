Nach Corona-Pause : In der Ratinger Innenstadt wird am Sonntag wieder getrödelt

In der Ratinger Innenstadt wird am Sonntag wieder getrödelt

Auch der Ratinger Marktplatz wird am Sonntag bis 18 Uhr wieder zur Trödelmarktzone. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Von 6 bis 18 Uhr schlagen die Händler ihre Stände in der Fußgängerzone auf. Die Parkhäuser haben den ganzen Tag über geöffnet. Das Ordnungsamt ist unterwegs.

(RP) Am Sonntag, 1. Mai, freuen sich die Ratinger Bürger und viele von außerhalb auf den ersten Trödelmarkt in der Ratinger Innenstadt nach der Pandemie. Es gelten zwar keine besonderen Hygienevorschriften, trotzdem sollten alle daran denken, dass die Pandemie leider noch nicht vorüber ist und sich entsprechend rücksichtsvoll verhalten, erklärt der Veranstalter City Kauf.

Veranstaltungsort ist von 6 bis 18 Uhr die Fußgängerzone der Ratinger Innenstadt: Marktplatz, Oberstraße (Richtung Mülheimer Straße ab Höhe Wallstraße darf nur die linke Seite einschließlich Ecke Mülheimer Straße genutzt werden). Bechemer Straße und Lintorfer Straße bis Ecke Turmstraße. Die Düsseldorfer Straße fällt aufgrund der Dauerbaustelle aus. Auf der Lintorfer Straße im Bereich des Kinos bis zur VHS darf nur einseitig aufgestellt werden. Die gegenüberliegende Seite ist freizuhalten (Rettungsfläche der Feuerwehr). Im Bereich Marktplatz 9-13 ist nur der einseitige Bau an der Gebäudeaußenfront zulässig. Im Bereich der Bechemer Straße13-21 ist nur einseitiger Aufbau gestattet. Der Aufbau an der Oberstraße ist nur vor den Gebäudeaußenfronten auf der plattierten Fläche zulässig. Die mittlere Kopfsteinfläche ist freizuhalten. Die Eingänge zu den Spielhallen auf der Oberstraße 54 und Lintorfer Straße 10 müssen frei bleiben. Außerdem sind die Zugänge zu den Gaststätten und Privatwohnungen freizuhalten. Es ist sicherzustellen, dass die Zuwege und Treppen zu den Kirchen freibleiben.

Der Auf- und Abbau ist nach Auflagen des Ordnungsamtes der Stadt Ratingen nur in der Zeit von 6 bis 18 Uhr gestattet. Eine Zufahrt außerhalb dieser Zeit ist nicht erlaubt. Des Weiteren darf die Fußgängerzone nur zum Be- und Entladen befahren werden. Das Abstellen von Pkw ist nicht möglich. Die städtischen Parkhäuser sind von 7 bis 20 Uhr geöffnet. „Wildes“ Parken wird vom Ordnungsamt mit Knöllchen bedacht.

Die in Anspruch genommene Verkaufsfläche ist stets in einem sauberen Zustand zu halten. Markierungen mit Klebeband sind unzulässig. Es besteht kein Ansruch auf reservierte Flächen. Am Vortag angebrachte Markierungen werden vor Beginn des Trödelmarktes entfernt.