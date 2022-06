Ratinger Aktion für mehr Sport : Ratinger Lions unterstützen Schulsporttag

Ratingen Es wird mehr als 530 Teilnehmer bei der Veranstaltung am 21. Juni im Angerbad geben. Der Lions Club Ratingen stellt 5.000 Euro zur Verfügung.

(kle) Es hat ganze drei Jahre gedauert, bis der zweite Schulsporttag Swim&Run stattfinden konnte. Umso erfreuter ist Organisationsleiter Georg Mantyk mit seinem Verein Leichtertriathlon, dass am 21. Juni wieder Schüler der Jahrgangsstufen zwei bis neun samt Verwandtschaft und die betreuenden Lehrer das Angerbad bevölkern werden.

Nach der gelungenen Erstauflage des Schulsporttages im Jahr 2019 hat der Event einen namhaften Unterstützer gefunden: Der Lions Club Ratingen greift dem Veranstalter mit einer Spende von 5.000 Euro unter die Arme. „Sportliche Aktivitäten in Schule und Verein von Kindesbeinen an wirken vorbeugend und vorsorgend und sind damit besser als jede später ansetzende Sozialpolitik“, betont Joachim Voss, Mitglied des Spendenausschusses im Lions Club Ratingen, „Bewegungsmangel und zunehmende Vereinsamung in Zeiten von Pandemie, Home‐Office und ständigen Video‐ Veranstaltungen stehen für die Lions nicht im Einklang mit unserem Bild des Menschen als einem sozialen Wesen. Deshalb hat der Swim&Run Ratingen offene Türen bei uns aufgestoßen.“