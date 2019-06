Wirtschaft : Wege in den beruflichen Neuanfang

Wenn Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, so wie hier bei Knorr Bremse in Wülfrath, müssen sich Arbeitnehmer neu orientieren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Kreis Mettmann Große Teile der Generation 40plus orientiert sich im Leben noch einmal neu.

Qualifiziert, gut situiert, die Familienplanung abgeschlossen – und doch unzufrieden. So empfinden viele sogenannte „Mid-Ager“, also Menschen ab Mitte 40, die noch einige Jahre bis zum Renteneintritt vor sich haben. Dabei sind die Gründe dafür vielfältig, angefangen bei betriebsbedingten Ereignissen – wie zuletzt auch im Kreis Mettmann unter anderem bei August Küpper in Heiligenhaus oder Knorr Bremse in Wülfrath – bis hin zur generellen Unzufriedenheit mit der eigenen beruflichen Situation.