Große Suchaktion : Vermisste Kinder aus Ratingen sind wieder da

Ratingen Die Sechsjährige und der 14 Jahre alte Junge, die seit Sonntagabend in Ratingen vermisst wurden, sind wieder da. Eine Zeugin erkannte die beiden nach dem Fahndungsaufruf. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind noch unklar.

Der Einsatz war beträchtlich, hielt viele Menschen in Atem. Am Ende ging die gesamte Geschichte glücklicherweise glimpflich aus. Schon wenige Minuten, nachdem die Fahndung nach zwei vermissten Kindern mit Bildmaterial veröffentlicht worden war, meldete sich eine Zeugin, die sicher zu sein glaubte, die Kinder nur wenige Minuten zuvor in Ratingen West an der Einsteinstraße gesehen zu haben.