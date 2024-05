Sternfahrt am 11. Mai Große Solidarität in Ratingen nach Brandanschlag vor einem Jahr

Ratingen · Sichtbares Zeichen des Zusammenhaltes ist an diesem Samstag, 11. Mai, noch einmal eine Großaktion: Von vier Standorten in Nordrhein-Westfalen aus steuern die Motorradfahrer der Red Knights und der Blue Knights Ratingen an. Um 17 Uhr findet an der Erinnerungsstätte des Anschlags vor St. Peter und Paul eine Kundgebung statt.

08.05.2024 , 13:08 Uhr

Die Biker der Polizei hatten schon einmal eine Sternfahrt veranstaltet und sich auf dem Kirchvorplatz getroffen, hier mit Bürgermeister Klaus Pesch (Mitte) und Feuerwehr-Chef René Schubert (rechts). Foto: Achim Blazy (abz)