Pläne für Tiefenbroich : Kita und Wohnungen unter einem Dach

So sollen Wohnungen und Kita aussehen. Foto: RP/Wohera

Tiefenbroich Die Wohnungsgenossenschaft Ratingen (Wogera) will in Tiefenbroich einen architektonischen Fixpunkt setzen. Frühestens Ende des Jahres könnten die Bauarbeiten starten. Ein Bekenntnis zum Stadtteil, so die Verwaltung.

Der Stadtteil Tiefenbroich, der in den vergangenen Jahrzehnten kommunalpolitisch nicht immer auf der Sonnenseite stand, wird einen neuen architektonischen Fixpunkt bekommen. Die Wohnungsgenossenschaft Ratingen (Wogera) erneuert ihren Wohnungsbestand Am Feldkothen 5 bis 15 und am Alten Kirchweg 43 bis 51 und baut gleichzeitig einen neuen Kindergarten.

Die Stadtverwaltung hatte die Pläne bereits vor längerer Zeit vorgestellt. Nun soll das Projekt endlich in den Blickpunkt rücken. Volkmar Schnutenhaus, Vorstand der Wogera, betonte: „Nach Abschluss des Bauvorbescheidverfahrens für das Bauvorhaben Alter Kirchweg/Am Feldkothen mit Mietwohnungen und einer Kindertagesstätte wird Anfang August der Bauantrag gestellt. Ein Baubeginn könnte somit voraussichtlich Ende des Jahres/Anfang kommenden Jahres realistisch sein.“

Info Vorstand wollte ein Zeichen setzen Investitionen: Zur Stärkung der heimischen Wirtschaft während der Corona-Krise ist das Auftragsvolumen im Bereich der Instandhaltung und Modernisierung erweitert worden. Mit Investitionen von über 5,6 Mllionen Euro konnte die Wogera eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnqualität, zur Energieeinsparung und zur Reduzierung von Barrieren realisieren. Während der Corona-Krise hat der Vorstand Mietanhebungen im Bestand ausgesetzt. Miete: Mit einer Durchschnittsmiete von 5,82 € je Quadratmeter Wohnfläche gebe es ein Stück „gelebte“ Mietpreisbremse für die Menschen in Ratingen, hieß es seitens der Wogera.

Die Standortsuche habe sich zunächst schwierig gestaltet, so die Stadt, gemeinsam mit der Wogera habe man aber eine gute Lösung gefunden. Auf dem 4.600 Quadratmeter großen Grundstück gibt es fünf Gebäudekomplexe mit insgesamt 26 Wohnungen. Die alten Häuser wurden abgerissen, sie waren nicht mehr zeitgemäß.

Ein entsprechender Umbau mit den erforderlichen Grundanpassungen sowie einer energetischen Modernisierung sei weder technisch noch wirtschaftlich darstellbar gewesen, befand Schnutenhaus. Man arbeite schon seit Jahren an Plänen für eine Neugestaltung des Areals.

Was ist an dem Standort genau geplant? In dem Neubau entstehen modern gestaltete Wohnungen. Vorgesehen ist ein Mix aus kleinen und aus familiengerechten Wohnungen jeweils in barrierefreier Bauweise für alle Altersgruppen. Die Kita wird als Einrichtung mit vier Gruppen gebaut.

Der Bedarf an Kita-Plätzen ist generell sehr hoch. Für den Neubau sind laut ursprünglicher Planung 64 Ü 3-Plätze und 16 U 3-Plätze vorgesehen. Für jede Gruppe stehen rund 300 Quadratmeter Außenfläche zur Verfügung. Die Stadt sieht das Wohnprojekt auch als klares Bekenntnis zum Stadtteil Tiefenbroich.

Und die Politik hat bereits ein weiteres Projekt der Wogera auf Weg gebracht: Es geht um das Areal an der Ecke Gartenstraße/Hans-Böckler-Straße. CDU-Fraktionsvize Gerold Fahr lobte die architektonische Vielfalt des Wohngebäudes trotz des hohen Kostendrucks. Das Gelände war bereits freigeräumt worden.