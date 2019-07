Ratingen : Große Pläne für das Innenstadt-Gymnasium

Ratingen Die Stadt nutzt jetzt die Sommerferien, um zahlreiche Schulbaumaßnahmen durchzuführen. Das größte Projekt wurde gestern vorgestellt.

(RP/kle) Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Aktivitäten rund um das Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium. Nach dem erfolgten Baubeschluss für einen dreistöckigen Erweiterungsbau wird aktuell das Baufeld hergerichtet, um möglichst noch in diesem Jahr loslegen zu können. Das heißt: Zur Vorbereitung des Grundstücks beginnen die Arbeiten zum Abbruch der alten VHS-Pavillons. Aus diesem Anlass hatte Bürgermeister Klaus Pesch gestern zu einem Termin eingeladen, um gemeinsam mit der städtischen Projektleitung und dem Architekten über das gesamte „Großprojekt Innenstadtgymnasium“ zu informieren, das neben dem Ergänzungsneubau die umfassende Sanierung der Bestandsgebäude beinhaltet. „Ich bin froh, wenn es jetzt sichtbar voran geht. Der Neubau und die Modernisierungsarbeiten sind dringend notwendig, um die Schule für die Anforderungen der Zukunft zu wappnen“, betonte Pesch.

Geplant ist ein dreigeschossiger länglicher Erweiterungsbau, der östlich der bestehenden Schulgebäude entstehen und im ersten Obergeschoss mit einer Verbindungsbrücke an den Ostflügel des Altgebäudes angeschlossen wird. Im Neubau werden zwölf Klassen, zwei Musikräume, ein Hausmeisterraum plus Werkstatt und Lagerraum, zwei Team-Office-Räume, zwei kleinere Besprechungsräume und Büros für die Verwaltung sowie ein Sanitätsraum und WC-Anlagen untergebracht. Die gesamte Nutzungsfläche des Erweiterungsbaus beträgt rund 2530 Quadratmeter.

Lintorf: Am Schulzentrum Lintorf (Naturwissenschaftlicher Trakt) stehen während der Ferien die Restarbeiten der Dachsanierung an. Die Gesamtmaßnahme aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ hat insgesamt rund 820.000 Euro gekostet.

Projekte: Während der großen Ferien werden darüber hinaus an 13 weiteren Schulstandorten kleinere und größere Baumaßnahmen durchgeführt, die in der Summe rund 650.000 Euro kosten.

8,76 Millionen Euro investiert die Stadt Ratingen in diesen Ergänzungsneubau, der – wenn alles nach Plan läuft – noch in diesem Jahr beginnen könnte. Derzeit arbeiten die Architekten, Haustechnikplaner und Statiker an der Rohbauausschreibung des Neubaus.