Ratinger Standorte Ratingen: Spielautomaten sichergestellt

Das war geschehen: In einem Café an der Kaiserswerther Straße in Ratingen wurden sechs Glücksspielautomaten sichergestellt, und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Glückspielverordnung eingeleitet. Da sich unter den zahlreichen Gästen auch Minderjährige befanden, wurde zudem auch ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz eingeleitet. Zudem folgten Berichte an das Amt für Lebensmittelüberwachung, für vorbeugenden Brandschutz sowie an das Bauamt.