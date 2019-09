Ratingen : Große Klima-Demo in der Innenstadt

Sehr viele Schüler zogen gestern durch die Innenstadt, so auch über die Wallstraße. Auch Politiker und Vertreter der Stadt waren dabei. Foto: Fries, Stefan (frs)

Zum Weltklimastreik kamen viele Schüler, aber auch Erwachsene für „Fridays for Future“ zum Marktplatz. Dann ging es durch die City.

Die große Friday for Future (FFF)-Bewegung ist endgültig auch in Ratingen angekommen. Mehrere Hundert Schüler, aber auch sehr viele Erwachsene, darunter die Stadtspitze, nahmen an einer eindrucksvollen Kundgebung auf dem Marktplatz teil. Simon Demming, neben Jan-Niklas Niebisch einer der Organisatoren des Klimastreiks vor Ort, gaben unter tosendem Applaus die ersten Teilnehmerzahlen aus Australien bekannt: „Auch in der Arktis wird gestreikt.“ Eine solche Demonstration weltweit habe es zuvor noch nie gegeben. Auch Deutschland sei verpflichtet, das Klimaziel von 1,5 Grad bis 2035 zu erreichen, erinnerte er.

Nina (12), Anna-Lucia (11) und Natamael (12) wussten ganz genau, warum sie am Vormittag nicht im Kopernikus-Gymnasium Lintorf büffelten, sondern lieber selbstgemalte Plakate in die Höhe hielten: Bisher seien die Aktionen immer so weit weg gewesen, sagte Nina. Jetzt sei die Kundgebung mit dem Bus erreichbar, da sei man dabei. Ihre Ziele: „The Climate is changing, why aren’t we“ (Nina), „There’s no planet B“ (Anna Lucia), „System change not climate change“ (Natanael).

Info Projekttag macht Streik möglich Schulen: Die Stadt hatte in den Schulen nachgefragt, wer teilnimmt. Nur von der Liebfrauenschule sei eine Bestätigung gekommen, hieß es. In Lintorf rief die Edurad-Dietrich-Grundschule kurzerhand einen Projekttag aus, um durch die Stadt zu marschieren. Kontakt zur örtlichen FFF-Gruppe bekommt man via www.fridaysforfuture.de.

Auch Bürgermeister Klaus Pesch, unter anderem mit Baudezernent Jochen Kral und Klimabeauftragter Elena Plank vor Ort, betonte die Anstrenungen der Stadt in den vergangenen Jahren in Sachen CO 2 -Reduktion. Ähnlich wie das Ozon-Problem könnten aber auch die anstehenden Aufgaben gemeistert werden. Man müsse auch bei sich selbst anfangen.

Der Star der Kundgebung war Edith Feltgen (92), langjährige BUND-Streiterin fürs Klima. Sie beschrieb, wie sie einst aufs Thema Raubbau an der Erde aufmerksam wurde und seitdem engagiert für die Sache stritt. In all den Jahrzehnten habe sie nur Frust und Enttäuschung erlebt. Daher sei sie nun „außerordentlich beglückt“, dass sich durch die Fridays for Future-Bewegung weltweit in so kurzer Zeit so viel bewegt habe: „Die Schüler haben etwas erreicht, wofür wir 30, 40 Jahre lang vergeblich gekämpft haben.“

Auch die evangelische Kirche war dabei, in Ost, Tiefenbroich und Stadtmitte läuteten die Glocken, wie Jürgen Lindemann sagte. Die Teilnehmer zogen nach der Kundgebung auf dem Marktplatz zunächst zur Stadtkirche. Dort hielt Pfarrer Frank Schulte eine kurze Predigt. Wenn es um die Bewahrung der Schöpfung gehe, könne auch jeder für sich allein etwas tun, obwohl das in unserer Gesellschaft manchmal sehr schwerfalle. Er sei aber sicher mit Blick auf die weltweite Bewegung und ein Ratinger Schülerplakat, „dass wir keine Panik auf der Titanic machen“.