NRW-Erlass : Große Feste kommen auf den Prüfstand

Am ersten August-Wochenende soll das große Schützenfest stattfinden. Ob es dazu kommen wird, ist fraglich. Foto: Blazy, Achim (abz)

Noch ist nicht klar, ob das Ratingen-Festival stattfinden wird. Man wartet auf den aktuellen NRW-Erlass. Auch die Schützen müssen beraten.

Von Norbert Kleeberg und David Bieber

Es ist eine große Gemengelage aus Enttäuschung und Verständnis, aus Sorge und Hoffnung. Mit Blick auf die Corona-Pandemie wird es auch in den nächsten Monaten viele Beschränkungen geben, die das öffentliche Leben stark beeinflussen werden. Die Tatsache, dass zum Beispiel Großveranstaltungen bis zum 31. August nicht erlaubt sind, wirft bei kommunalen Organisatoren viele Fragen auf. Nina Bauer, Geschäftsführerin der Ratingen Marketing GmbH, verfolgt die Nachrichtenlage sehr genau. Zwischen dem 21. und 23. August soll das Ratingen-Festival in der City stattfinden. „Wir müssen jetzt den Erlass der Landesregierung abwarten und prüfen, unter welchen Voraussetzungen Veranstaltungen überhaupt stattfinden können“, betonte Bauer. Noch sei es jedenfalls zu früh, eine konkrete Entscheidung zu fällen, erklärte sie.

Die aktuelle Entwicklung ist natürlich auch ein Thema bei den Stadtwerken. Geschäftsführer Marc Bunse betonte gestern, dass völlig offen sei, ob es eine Freibadsaison geben werde. „Im vergangenen Jahr war es vorgekommen, dass an einem heißen Sommertag 3000 Besucher ins Freibad strömten“, sagte er. Rund 200.000 Euro nehmen die Stadtwerke pro Monat bei den Bädern ein – Geld, das vorerst nicht hereinkommt. Mit Blick auf Dauerkarteninhaber bemüht man sich um eine technische Lösung: Die Zeit des Ausfalls soll auf der Karte sozusagen angerechnet werden. Die wäre dann länger nutzbar. Ob es so kommen wird, ist aber noch nicht klar.

Info Weitere Reaktionen aus der Politik Positionen: Die SPD-Fraktion lehnt Lockerungen bei der Öffnung von Geschäften ab. „Die Gesundheit hat Vorrang vor wirtschaftlichen Erwägungen“, sagte Christian Wiglow. Es sei verheerend, Öffnungen vorzunehmen, die zu einem Wiederanstieg der Infektionszahlen führen könnten. Die AfD wiederum meint, dass es klar sei, dass die Lähmung von öffentlichem Leben und wirtschaftlicher Tätigkeit nicht ewig so weitergehen kann. „Die Wiedereröffnung der Geschäfte ist folgerichtig“, erklärte Bernd Ulrich.

Und was wird aus dem großen Schützenfest, das traditionell am ersten August-Wochenende stattfinden sollte? Gero Keusen, der Chef der St. Sebastiani-Schützenbruderschaft, betonte, dass man sich den Erlass genau anschauen und dann entscheiden werde. „Eine Frage ist ja, wie eine Großveranstaltung überhaupt definiert wird“, meinte er. Fest stehe jedenfalls, dass das Motto „Schützen schützen“ Vorrang habe, die Gesundheit stehe an erster Stelle. Eine Frage ist auch, ob man das Fest terminlich weiter nach hinten ziehen kann. „An diesem Fest hängen ja auch viele logistische Dinge“, betonte Keusen.

Die Großveranstaltung „Zelt-Zeit“ am Grünen See über Pfingsten mit ihren vielen Outdoor-Aktivitäten wird in der Form der vergangenen Jahren nicht stattfinden können. „Wir bedauern das sehr, das ist ja klar“, meinte Mitorganisator Heiner van Schwamen. Was das wirtschaftlich bedeute, sei noch nicht absehbar. „Wir denken darüber nach, ob nicht manche Elemente in anderer Form an einem anderem Ort realisiert werden können“, betonte van Schwamen.

Durch die geplanten Lockerungen bei der Öffnung von Geschäften sind strenge Hygienemaßnahmen erforderlich. „Die Hygienemaßnahmen stehen in den Corona-Verordnungen des Landes. Die sind allerdings nicht besonders umfangreich“, erklärte City-Kauf-Chef Bernd Schultz, der zugleich das Buchcafé „Peter und Paula“ betreibt. Demnach müssen alle Geschäfte Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen – sofern vorhanden und erhältlich. „Wir dürfen nur eine Person je 10 Quadratmeter in unseren Laden hereinlassen, das wären bei uns also höchstens zehn gleichzeitig, die allerdings untereinander den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten müssen.“ Vor seiner Kasse soll eine Glaswand eingerichtet werden, sodass beim Bezahlen ein Schutz vorhanden ist.

Und was sagt die Politik zu den aktuellen Entwicklungen? „Zum derzeitigen Stand kann ich keine abschließende Bewertung formulieren, da ich zunächst alle Details der noch umzusetzenden Regelungen abwarten möchte“, meinte CDU-Vorsitzender Patrick Anders. Rainer Vogt von der Bürger Union begrüßte die Ladenöffnungen gerade für kleinere Einzelhändler. „Nach vier Wochen mit großem oder totalem Umsatzverlust ist dies eine gute Nachricht“, sagte Vogt. Er mahnte an, dass nun auch Hotellerie und Gastronomie schnellstmöglich Planungssicherheit bräuchten.

Ganz anders sah dies Thomas Woywod, Fraktionsvorsitzender der Optimisten. „Tatsache ist, dass die aktuelle Situation ausschließlich durch Verhaltensänderungen entstanden ist. Wir sind gegen jede Lockerung, da hier eine falsche Botschaft gesendet wird, nämlich, dass das Virus im Griff ist.“