Museum Ratingen Tief eintauchen in die Welt der Farben

Die Bilder scheinen für die großen Wände und weiten Räume im Museum Ratingen wie geschaffen zu sein. In ihrer komplexen Vielschichtigkeit, in den leuchtenden Farbebenen und in der wie in der Bewegung eingefrorenen Dynamik sind die großformatigen Werke des Düsseldorfer Künstlers Jan Kolata in der Lage, die Blicke des Betrachters nicht nur festzuhalten, sondern in diesen Farbfluss geradezu hineinzuziehen.