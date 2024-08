Sparkasse und DRK arbeiten zusammen Im Einsatz für mehr Blutspenden

„Ich habe heute morgen noch im Radio gehört, das gerade jetzt in der Ferienzeit dringend Blutspenden gebraucht werden“, sagt Daniela Chimento. „Wenn in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasium keine Blutspendetermine durchgeführt werden können, stellen wir gerne unsere Räumlichkeiten dem DRK-Blutspendedienst zur Verfügung. Mittwochnachmittags haben wir keinen Kundenverkehr, das passt ganz gut“, findet die stellvertretende Leiterin des Beratungs-Centers Heiligenhaus. Sie selber spendet regelmäßig den ganz besonderen Saft, nur diesmal durfte sie nicht, weil der Hämoglobinwert nicht stimmte. Die Anforderungen an die Blutspende sindt hoch.