Schule : Grimm-Schule sichert sich zweiten Platz

Beim innogy Schulstaffellauf in Wesel gingen 28 Grundschul-Teams an den Start.

(RP) Toller Erfolg für die Gebrüder-Grimm-Schule aus Ratingen beim Finale des zwölften innogy Schulstaffellaufs in Wesel: Mit einer Zeit von 2:06,92 Minuten sicherten sich die Schülerinnen und Schüler aus der Dumeklemmerstadt den starken 2. Platz.

Gewonnen hat ein Team aus Mülheim an der Ruhr, das mit einer Zeit von 2:05,42 Minuten ins Ziel kam. Insgesamt kämpften 28 Staffeln von Grundschulen um den Sieg. In der Altersklasse der weiterführenden Schulen kämpften 38 Staffeln gegeneinander, und die Parkschule Wülfrath belegte dabei den 12. Platz im Finale.

Insgesamt 3440 junge Läuferinnen und Läufer von 119 Schulen aus ganz Nordrhein-Westfalen haben in diesem Jahr an dem Wettbewerb teilgenommen. Die Finalisten qualifizierten sich in 22 Vorentscheidungen. Unter dem Motto „Schlag den Willi“ hatten sie sich das Ziel gesetzt, den Laufrekord von Willi Wülbeck zu unterbieten. Der Weltmeister aus dem Jahr 1983 hält nach wie vor den deutschen Rekord über 800 Meter mit einer Zeit von 1:43,65 Minuten.