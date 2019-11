Ratingen : Griese trifft Werkstatträte des Kreises in Berlin

Griese trifft Werkstatträte des Kreises in Berlin

Ratingen (RP) Fünf Delegierte der Werkstätten für Behinderte (WfB) des Kreises Mettmann nahmen auf Einladung der Rainger Abgeordneten Kerstin Griese an einer großen Werkstatträtekonferenz teil, die die SPD jetzt im Bundestag veranstaltete.

„Für die Inklusion ist die gleichberechtigte Teilhabe an Arbeit wichtig“, sagte Griese. „Die Werkstätten für behinderte Menschen verdienen deshalb Aufmerksamkeit und Unterstützung“, ergänzte die Politikerin.

Griese versprach ihnen, dass sie sich als zuständige Staatssekretärin im Arbeits- und Sozialministerium für ein gerechtes und verständliches Lohnsystem in den Werkstätten einsetzt.

Insgesamt nahmen 320 Werkstatträte aus ganz Deutschland an der Konferenz teil, und die Diskussion über einen neues Entgeltsystem stand im Mittelpunkt der Diskussionen. „Seit der ersten Werkstatträtekonferenz im Jahr 2006 hat sich viel getan“, so Griese.

„Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde von Deutschland unterzeichnet, das Bundesteilhabegesetz trat in Kraft, und den zutiefst diskriminierenden Wahlrechtsausschluss von Menschen mit Behinderung haben wir auch endlich abgeschafft.“ In puncto Inklusion sei man aber noch längst nicht am Ziel, urteilte die Politikerin.