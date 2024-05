Ratinger Verkehrschaos Griese (SPD): Wiederaufbau bei Ratinger S6-Linie beschleunigen

„Der Wiederaufbau muss erheblich beschleunigt werden. Und gleichzeitig muss die aktuelle Situation verbessert werden. Es müssen alle erdenklichen Schritte unternommen werden, um die S6 bis Hösel fortzuführen“, so Griese. Die Digitalisierung des „antiquierten“ Stellwerks in Ratingen Ost müsse auch endlich angegangen werden. „Es ist erschreckend zu erfahren, in welchem Zustand sich unsere Bahninfrastruktur befindet“, so Griese.